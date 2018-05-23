Rus çelik kralının yüzen sarayı Bodrum’da

8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan yat, dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alıyor.

Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Victor Rashnikov’un süper lüks yatı ’Ocean Victory’, bugün öğle saatlerinde Bodrum’a demirledi. Rusya’nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki ’Ocean Victory’ isimli yatı ile Yunan adalarından Bodrum’a geldi.

Helikopter hangarı, 6 yüzme havuzu, yüzer iskele

Yüzen saray görünümündeki yat İtalya tersanelerinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında gösterilen yüzen sarayda, 13 kabin, 7 güverte, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam, sinema salonu, tenis kortu, su sporları merkezi, fitness salonu ve 14 metre uzunluğunda yüzer iskele bulunuyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı da yer alıyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.