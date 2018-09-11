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Rus Milyarder, Marmaris'te servet bıraktı

Türkiye’nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris’e gelen Rusya’nın 3.

Türkiye'nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris'e gelen Rusya'nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı. Rus milyardere yakıtının ÖTV'li ve KDV'li verildiği öğrenildi.


Önceki gün Lüerrssen marka ve 2016 yılında denize inmiş olan 600 milyon dolar değerindeki 157 metre uzunluğundaki teknesi ile Marmaris Limanı'na yanaşan Alisher Usmanov'a ait Dilbar adlı lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.


Forbes verilerine göre Rusya nın 3., dünyanın 71. sıradaki zenginlerinden olan Alisher Usmanov, yakıt alımında adeta servet bıraktı. Dilbar adlı mega lüks yata, Türkiye kıyılarında gezeceği için; Asmira Petrol tarafından piyasa değeri 2.6 milyon TL olan 400 bin litre ÖTV'li KDV'li motorin ikmali yapıldı. Dilbar, 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret edip, akaryakıt hizmeti alan en büyük yat ünvanına sahip oldu.


16 kara tankeri ile akaryakıt ikmalini tamamlayan Rus milyardere ait Dilbar, ikmalinin ardından rotasını takip etmek üzere bölgeden ayrıldı.

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