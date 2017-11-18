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18 Kasım 2017 18:05

Rus milyarderin ’Beyaz İnci’si Marmaris’te

Rus milyarder Andrey Melnichenko’ya ait olduğu bilinen dünyanın en büyük yelkenli yatı "Beyaz İnci (White Pearl)" Marmaris’e geldi.

Rus milyarderin ’Beyaz İnci’si Marmaris’te

18 Kasım 2017 18:05


Rus milyarder Andrey Melnichenko tarafında Alman şirketi German Naval Yards’a 400 milyon dolara yaptırılan mega yat devasa yelkenleriyle adeta uzay gemisini andırıyor.


Bermuda bayraklı 142,81 metre uzunluğunda olan “White Pearl” ayrıca 93 metre uzunluğunda dünyanın en uzun karbon direğine sahip. 8 güvertesi bulunan yatta güverteler arasında asansör bulunuyor. Mega yat 21 mil deniz hızına kadar ulaşabiliyor. 8 güverteye sahip olan yatta güverteler arası asansör de bulunuyor. Beyaz İnci’nin içinde ayrıca sauna, spor salonu, yüzme havuzu bulunuyor.


Dünyanın en büyük ikinci yatın ise Rus milyarder Roman Abramovich’e ait olan 163 metre uzunluğundaki yelkensiz yat Eclipse olduğu biliniyor.




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