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30 Mayıs 2018 12:54

Rus pilotlar kutlamayı kokpitte yaptı

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Nizhnekamsk kentinden Dalaman’a gerçekleştirdikleri ilk uçuşta bir uçak dolusu turisti Türkiye’ye getiren Rus pilotlar kokpitte kutlama yaptı.

Rus pilotlar kutlamayı kokpitte yaptı

30 Mayıs 2018 12:54

Uçakta düzenlenen törende hosteslerle birlikte pasta kesen Rus Pilot Dmitrii Regada ve yardımcısı Aleksandır Ivanov ilk inişi böyle kutladı.


Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Nizhnekamsk kentinden Dalaman’a düzenlenen direk uçuşlar nedeniyle düzenlenen devlet törenine katılamayan pilot ve uçak mürettebatı için ayrı bir kutlama programı düzenlendi.


YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç tarafından Nizhnekamsk kentinden Dalaman’a inen Anex Tur’a ait uçağın pilot ve mürettebatı pasta ile karşılandı. Uçağı sağ salim indiren pilotlar yolcuları da Muğla’nın eşsiz turizm beldelerine gönderdikten sonra uçak içinde kutlama yaptılar. Hosteslerle birlikte sağ salim gerçekleşen ilk turu kutlayan kaptanlar pastalarını da kokpitte yediler.




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