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Rus ve Ukraynalı organizatörler ile 52 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla sahil kesiminden Yunanistan adalarına deniz yolu ile kaçak yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati ile olası bir facia yaşanmadan yakalanıyor.


Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ekincik koyun civarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, koy açıklarından çıkış yapan ve durumundan şüphelendikleri tekneyi takip etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 15 metre ‘Marina' isimli yelkenli teknede yapılan aramada Türk sularını yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan 24 Irak, 7 Somali, 5 Afganistan, 5 Filistin, 9 Suriye ve 2 İran uyruklu toplam 52 düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 2 Rus ve bir Ukrayna uyruklu organizatör de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler Ekinci Koyundaki balıkçı barınağına ve Marmaris limanına teslim edilirken, organizatörler de haklarında yasal işlem yapılması amacıyla güvenlik güçlerine teslim edildi.

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