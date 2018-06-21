Rüzgarın kızı Dünya ikincisi oldu

Bodrum’da yaşayan milli sporcu, 2019 sezonuna daha iyi hazırlanıp dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Türkiye’yi rüzgar sörfünde temsil eden milli sporcu Lena Erdil, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yaşamını Bodrum’da sürdüren Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Kadınlar Slalom dalında önemli bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu.

PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın üçüncü ayağı olan Portekiz’deki müsabakayı üçüncü olarak tamamlayan milli sörfçü, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dünya ikincisi unvanını aldı. Dünya şampiyonu Fransız sporcu Delphine Cousin Questel olurken, Podyumun son basamağında ise yine Fransız Marion Mortefon yer aldı.

Kısa bir açıklama yapan Erdil, “Çok iyi bir sezon oldu. Bittiğine inanamıyorum. Şampiyon olan Delphine’i tebrik ediyorum. 2019’da çok daha güçlü gelip dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

Dünyanın en hızlılarından biri

2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu’nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.