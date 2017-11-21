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21 Kasım 2017 13:36

Saatler süren yıldırım nöbeti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yıldırımları fotoğraflayan Mehmet Can Meral, bir fotoğraf için saatlerce nöbet tutuyor.

Saatler süren yıldırım nöbeti

21 Kasım 2017 13:36

Şimşeklerin ve yıldırımların en çok oluştuğu Bodrum’da kış aylarından herkes yıldırımdan kaçarken, Meral ise şimşeklerin çakmasını bekliyor.


Bodrum’da dün gece saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler sonucunda düşen yıldırımlar fotoğraf sanatçısı - gazeteci Mehmet Can Meral tarafından fotoğraflandı. Ege Denizi’ne düşen şimşeklerin fotoğraflarını çeken Meral, şimşeklerin denizle buluştuğu anları görüntüledi. Eşsiz manzarası ile tüyler ürperten fotoğraflar dün geceki şimşeklerin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Kış aylarında yıldırım ve şimşek avcılığı yapan Meral yüksek tepelere çıkarak, Ege Denizi’ne düşen yıldırımları fotoğraflıyor.


Şimşeklerin fotoğraflarını çeken Meral, “Hava durumunu takip edip ona göre planlama yapıyorum, bazen saatlerce bekleyip tek bir kare bile çekemiyorsunuz. Üstüne birde sağanakta ıslanması. Ama doğanın o muhteşem gücünü fotoğrafladığınızda her şey unutulur. Her yıl sonbahardan yaza kadar hemen hemen yaklaşık 20 gece sadece şimşek ve yıldırımları fotoğraflamak için uğraşıyorum. Havayı güzel takip etmek gerek ve öyle gelişigüzel de bu işi yapmak biraz tehlikeli. Bu yüzden öncelikle yıldırımlardan korunmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.




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