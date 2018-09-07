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07 Eylül 2018 15:53

Saburhaneli çocuklara arıcılık eğitimi

-Muğla’nın Menteşe İlçesinde bulunan Saburhane semtindeki çocuklar Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Saburhane Evi Etkinlikleri kapsamında arıcılığı öğreniyor.

Saburhaneli çocuklara arıcılık eğitimi

07 Eylül 2018 15:53


Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi çatısı altında, dernekler, sivil toplum örgütleri, Saburhaneliler ve Muğla halkı, gönüllülük ilkesiyle bir araya geliyor. Saburhane Mahallesi’ndeki tarihi Apostol Han’da gerçekleştirilen “Saburhane Evi Etkinlikleri” çerçevesinde Çevre ve Arı Koruma (ÇARIK) Derneği ile birlikle Saburhaneli çocuklara arıcılık ile ilgili bilgiler verildi. Teorik anlatımların ardından çocuklar düzenlenen gezilerle öğrendikleri bilgileri pratik eğitimle pekiştirdiler.


Kovan başı pratik eğitimlerinde Saburhaneli çocuklara arı kovanı, ana arı ve işçi arıları görme ve bilgi edinme fırsatı yakaladılar. Muğla çam balının elde edildiği Kızılçam ağaçları çocuklara tanıtılarak çam balının üretim süreçleri de anlatıldı.




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