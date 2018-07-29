Festivalde sahne alan ünlü sanatçı Safiye Soyman, kendisinin de engelli annesi olduğunu ifade ederek, Türkiye’deki engelli bireylerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Turkish Classic Car Murat 124 grubu, Bodrum’da engelli bireyler için “Bodrum Engelsiz Yaz Festivali” gerçekleştirdi. Ege Bölgesindeki farklı illerden toplam 45 klasik otomobilin katıldığı etkinlikte engelliler araçlarla gezerken, klasik otomobilleri gören yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Milas’ta görevli Polis Memuru İbrahim Çelik tarafından kurulan Turkish Classic Car Murat 124 grubunca, “Bodrum Engelsiz Yaz Festivali” adıyla organize edilen etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi. Bodrum’un girişi olan Yokuşbaşı’ndan hareket eden 45 araçlık konvoy ilçe merkezinden geçtikten sonra kısa bir şehir tutu attı. Engelli bireylerin ve ailelerinin de araçlardan yer aldığı konvoy daha sonra Bodrum Belediye Meydanında toplandı. Klasik araçların meydana inmesi ile birlikte sokaktan geçen vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler araçları inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Organizeyi hazırlayan İbrahim Çelik, “Engelli kardeşlerimizle ilgili, özel bireylerimiz ile ilgili, biz onlara engelli demek istemiyoruz hiçbir zaman, güzel bir ekinlik olsun diye bu sefer eğlenceli, birazcık daha kapsamlı bir şeyler yapmak istedik” dedi.

Araçları inceleyen vatandaşlar ise çok güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Etkinlikte sahne alan guruplar oyun havaları çalınca engelli bireyleri, aileleri ve meydana gelen yerli, yabancı turistler oynamaya başladı. Yüzlerce kişi aynı anda çifte telli oynayıp halaylar çekti. Yaklaşık 1 saat boyunca meydanda oynayan vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşadı.

"Ülkemizde engelli şartları iyileştirilsin"

Ünlü sanatçı Safiye Soyman’da engelliler için Belediye meydanında sahne aldı. Engelli bireyleri de sahneye çağıran Soyman, oğlunun MS hastası olduğunu her zaman böyle bir etkinliklerde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi. Soyman Avrupa’daki engelli şartlarının daha iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yurtdışına gittiğim zaman görüyorum engelliler çok önemsiyorlar. Çok farklı davranıyorlar engelli bireylere. Normal insandan daha çok değer veriyorlar. Biz de ülkemizde bunu çok istiyoruz. İlaçlarımız rahatlıkla gelsin, çocuklarımız eve kapalı yaşamasın istiyoruz”.