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02 Ağustos 2018 18:40

Sahil Güvenlik Ekipleri kedi için seferber oldu

Bodrum’da denize düşen kedi için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu.

Sahil Güvenlik Ekipleri kedi için seferber oldu

02 Ağustos 2018 18:40

Sahil Güvenlik dalış timi denize düşen kediyi kurtardı.


Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir kedinin denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, beton iskelenin altına giren kedinin ancak dalgıç yardımıyla kurtarılabileceğini bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik bölgeye bir dalış timi gönderdi. Denize inen dalgıçlar, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.


Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bildirilen kedi, doğal ortamına bırakıldı.




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