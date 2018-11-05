Sahte alkole 6 tutuklama

Milas KOM Grup Amirliğince 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 810 şişe kaçak içki, 660 paket kaçak sigara ve kaçak alkol yapmakta kullanılan malzemelerle yakalanarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas'ta alkol satan bayilerin şikayetleri ve ilçe genelinde düğün, eğlence mekanlarına sahte rakı ve viski satıldığına dair şikayetler üzerine çalışma başlatan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Grup Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelileri tam 6 ay takibe aldıktan sonra İstanbul, Aydın, Bodrum ve Milas'ta eşzamanlı operasyon düzenledi.

İmalathane olarak kullanılan mekânlara şok baskınlar düzenleyen polis, toplamda 810 şişe viski ve rakıdan oluşan sahte kaçak içki, 660 paket kaçak sigara, sahte içki üretiminde kullanılan 3,5 litre sahte rakı, 1 litre etil alkol, 72 adet doldurmaya hazır vaziyette boş rakı şişesi, 144 adet içki şişesi kapağı ve 12 sayfa içki etiketi, kapak mührü aparatları ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.B, C.B, H.K, A.B, U.K, A.T, T.Y, K.K, E.A, M.Z.Ş. ve Y,E.B. isimli şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.B., E.A., K.K., A.T., H.K. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.