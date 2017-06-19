Sahte dolarla yakalandılar

Milas’ın Güllük Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonlarından, sahte dolarla alışveriş yaptığı iddia edilen 4 şüpheli Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Dolandırıcılık şüphelileri; R.A, E.Y, F.N. ve R.T. ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından “Parada sahtecilik” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kemikler ve Akyol Mahallesi’ndeki yakıt istasyonlarından 30’ar liralık akaryakıt alıp, ödemeyi sahte dolarla yapan R.A, E.Y, F.N. ve R.T. adlı şüpheliler ihbar üzerine yol kontrolü yapan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kullandıkları 34 ND 6251 plakalı otomobille yakalanmıştı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, Türk lirası karşılığı 15 bin 500 lira olan 4 bin 400 dolar ele geçirilmişti.