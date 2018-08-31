Sakin Kent, Dünya Şampiyonası’na hazır

Eylül ayı başında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Zurna Festilvali’nin ardından Ula’nın Akçapınar sahilinde 5-9 Eylül tarihleri arasında Dünya Kiteboard Şampiyonası, 13-16 Eylül tarihlerinde ise Marmaris merkezli Dünya Ralli Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Dünyada Kiteboard (rüzgar sörfü) sporunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kiteboarding Şampiyonası, 5-9 Eylül 2018 tarihleri arasında ikinci kez Akyaka‘da düzenlenecek. Şampiyonada, Erkekler Serbest Stil Dünya Şampiyonu Brezilyalı Carlos Mairo gibi dünyada Kiteboard sporunun en güçlü isimleri Akçapınar sahilinde yarışacak.

Şampiyonaya dünyanın çeşitli ülkelerinden başarılı Kiteboard sporcularının da bulunduğu 34 sporcu katılarak nefes kesen gösterilerini sergileyecek. Düzenlenen şampiyonada biri erkek, biri kadın sporcu olmak üzere iki Türk sporcu da yer alacak. Dünya Kiteboard Şampiyonası’na katılacak Türk sporcuların yarışları da Akçapınar’da gerçekleştirilecek.

Kiteboard sporunun bu en büyük organizasyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu güçlü destek sağlıyor.