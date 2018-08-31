Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 10:49

Sakin Kent, Dünya Şampiyonası’na hazır

Muğla, eylül ayının ilk yarısında üç önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.

Sakin Kent, Dünya Şampiyonası’na hazır

31 Ağustos 2018 10:49

Eylül ayı başında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Zurna Festilvali’nin ardından Ula’nın Akçapınar sahilinde 5-9 Eylül tarihleri arasında Dünya Kiteboard Şampiyonası, 13-16 Eylül tarihlerinde ise Marmaris merkezli Dünya Ralli Şampiyonası gerçekleştirilecek.


Dünyada Kiteboard (rüzgar sörfü) sporunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kiteboarding Şampiyonası, 5-9 Eylül 2018 tarihleri arasında ikinci kez Akyaka‘da düzenlenecek. Şampiyonada, Erkekler Serbest Stil Dünya Şampiyonu Brezilyalı Carlos Mairo gibi dünyada Kiteboard sporunun en güçlü isimleri Akçapınar sahilinde yarışacak.


Şampiyonaya dünyanın çeşitli ülkelerinden başarılı Kiteboard sporcularının da bulunduğu 34 sporcu katılarak nefes kesen gösterilerini sergileyecek. Düzenlenen şampiyonada biri erkek, biri kadın sporcu olmak üzere iki Türk sporcu da yer alacak. Dünya Kiteboard Şampiyonası’na katılacak Türk sporcuların yarışları da Akçapınar’da gerçekleştirilecek.


Kiteboard sporunun bu en büyük organizasyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu güçlü destek sağlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç