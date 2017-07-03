Saklıkent Kanyonu’na düşen tatilci 1 saatte kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre; eşi ile birlikte tatile gelen Şükrü Bayat, Saklıkent’e gezinti yapmak için kanyona girdi. Kanyona girerek yaklaşık 1 kilometre yürüyen Bayat, 5 metre yüksekliğindeki şelaleye tırmanmak istedi. Tırmanış sırasında kaygan taşlar nedeniyle dengesini kaybeden Bayat, şelaleden kayalık zemine düşerek yaralandı.

Bayat’ın düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kanyon içinde arazinin kayalık olması nedeniyle bölgeye UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kanyona giren ekipler, 1 kilometre yürüyüşün ardından yerde hareketsiz halde yatan Bayat’a ulaştı. İlk müdahalesini olay yerinde yapan ekipler, Bayat’ı 1 saat boyunca sedyede taşıyarak kanyondan çıkardı. Ambulansa alınan Bayat Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Sırtına darbe alan ve ayağında kırık şüphesi bulunan Bayat’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kurtarma çalışmasına katılan UMKE görevlisi Fatih Kasap, 2 saat süren operasyonun sonunda yaralı tatilciyi kanyondan çıkardıklarını söyledi. Tatilcinin hayatı tehlikesinin bulunmadığını kaydeden Kasap, kanyonda yürüyüşe çıkan diğer tatilcilerin de dikkatli olmasını istedi. Terlikle kanyonda yürümenin tehlikeli olduğunu anlatan Kasap, “Yürüyüşe çıkacak tatilcilerimizin mutlaka ayakkabı giymesi gerekiyor. Olası kazalarda en hızlı şekilde bizimle irtibat kurmalılar” dedi.