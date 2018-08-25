Saklıkent’e Bayram Bereketi

Kanyon girişinde izdihama sebep olan tatilciler, içeride muhteşem doğa manzaraları eşliğinde çamur banyosu yapıp, soğuk suda yıkanırken bol bol stres attılar.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Seydikemer’de serinlemek ve dünyaca ünlü ören yerlerini ziyaret etmek isteyen tatilciler, Muğla-Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu’na akın etti.

Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda 3 km’lik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Yoğunluk kanyon girişindeki gişeler ve 200 metrelik ahşap yürüyüş parkurunda da kendini gösterdi.Tatilciler ahşap yürüyüş parkurundaki yoğunluk nedeniyle gişe girişinde bekletildi.

Girişte izdihama sebep olan tatilciler, hava sıcaklığının en az 5 derece düşük hissedildiği kanyonda muhteşem doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe çıktı. Doğal havuzlarda çamur banyosu yapan tatilciler, 5 derece ölçülen soğuk suda duş alırken zor anlar yaşadı.

Kanyonda doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşayan tatilciler, çıkışta Karaçay’ın serin sularında rafting yapmayı da ihmal etmedi.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, tatilin başladığı 5 günden bu yana kanyonuyaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Bugün kanyona girenlerin sayısının 10 bine yaklaştığını anlatan Karaömeroğlu, girişteki dar parkurda kısa süreli yığılmaların olduğunu ancak kanyonu ziyarete gelen tatilcilerin kısa süreli bekleyişin ardından rahatlıkla içeri girebildiğinisöyledi. Kanyonu 5 günde yerli ve yabancı 50 bin kişi ziyaret etti.Hafta sonunda da ziyaretçi akınının devam edeceğini umuyoruz dedi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’de dünyanın en güzel kanyonunu yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda yaptığımız tanıtımların etkisini görüyoruz.Bayram tatili başladığı günden bugüne 5 günde 50 bini aşan ziyaretçi tespit edildi.Saklıkent kanyonunu bu yıl 500 bini aşkın tatilcinin ziyaret etmesini bekliyoruz tüm ziyaretçilerimize tatil için Saklıkent’i seçtiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Kocaeli’den kanyona gelen Hülya Koşar ise doğayı çok sevdiğini, kanyonunda muhteşem bir doğası olduğunu belirtti. Bayram tatili dolayısıyla kanyonun çok kalabalık olduğunu aktaranKoşar, her şeye rağmen keyifli bir tatil geçirdiklerini vurguladı.