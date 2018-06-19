Şampiyon Dansçılar Başkan Kocadon’u ziyaret etti

Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci ile birlikte dans kulübü öğrencileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Spora ve sporcuya olan desteğini hiçbir zaman esirgemedikleri için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a teşekkür eden Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, ziyaretlerinde Başkan Kocadon’a kulüp olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kulüp bünyesinde çalışmalara başladıkları Modern Dans bölümünde üçüncü yılı geride bıraktıklarını ifade eden Özvezneci, “5 yaştan itibaren Modern Dans kurslarına aldığımız minik dansçılarımızı, büyük bir titizlik ve özveriyle yetiştiriyoruz. Her aşamada yeteneklerini ölçüyor, değerlendiriyor ve yeni eğitim programlarıyla gelecek yıllara hazırlıyoruz. Dansçılarımız başta spor ve disiplin olmak üzere birçok eğitimi aynı anda alıyorlar. Yürüyüş, oturuş, denge ve hareket kabiliyetlerinde kısa sürede gözle görülür artış ve düzelme sağlıyoruz. Esnek ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde Modern Dans Bölümümüz oldukça başarılı projeler gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez çocuklar için gerçekleştirilen Modern Dans Festivali ve yarışmaları da, bunun en güzel örneklerinden birisidir. Bu yıl 11 dans okulunun katılımı ve yurt dışından gelen eğitmenlerin desteği ile muhteşem bir festival gerçekleştirdiler. Modern Dans Bölümümüz geçtiğimiz yıl Türkiye ve Ukrayna’da yine birçok kupa kazandılar. Ancak bu yıl, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonasında katıldıkları tüm kategorilerde, birincilik alarak her kategorinin Türkiye Şampiyonu olmalarını takdir ediyorum. Başta bölüm antrenör ve koreografımız Alyonka Burlakova olmak üzere tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Bodrum’a 5 altın madalya ve kupa kazandıran Bodrumlu sporcular, bir ay sürecek yaz dönemi tatilinin ardından Temmuz ayında yeni dönem kursları ile eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler” dedi.

Türkiye Şampiyonasında derece alan öğrencilerin başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise “Çocuklarımızın spor yaparak başarılar elde etmesi, beni çok mutlu ediyor. Bodrumumuzun adını da bütün dünyaya duyuruyorlar. Şampiyonada elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve onlara her zaman destek olan antrenörleri ile tabi ki ailelerine de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu başarıları hep devam eder, Bodrumumuzun adını en üst seviyeye taşırlar” temennilerinde bulundu.