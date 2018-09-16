Şampiyonlar kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Türkiye'de 10 yıl aradan sonra Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri vermesi ile sona erdi. Dünya Ralli Şampiyonu Estonyalı Ott Tanak oldu.

Ralliye 22 ülkeden, 68 otomobil ve 136 sporcu katılırken sporcular son etapta nefes kesti. Çok sayıda yerli ve yabancının izlediği ralli şampiyonasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacağı için yoğun güvenlik önlemi alındı. Ralli şampiyonası ayrıca 155 ülkede televizyonlarda yayınlanırken Türkiye'deki şampiyonanın bu yayınlarla yaklaşık 850 milyon izleyiciye ulaştığı belirtildi. 13 Eylül günü başlayan ve bugün tamamlanan Dünya Ralli Şampiyonası 17 etap gerçekleştirildi. Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyonların ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız"

Şampiyonlara kupalarını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Ülkemizin tüm güzelliklerinin tüm dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin bugün finalini gerçekleştirdik. Şampiyonlarımızı huzurunuzda ödüllendirdik. Başkanı huzurlarınızda şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine birlikte inşallah bu yarışmayı izleyeceğiz. Takip edeceğiz. Ben yine buradan ilk 3 dereceye giren şampiyonlarımızı kutluyorum tebrik ediyorum. Sizlere de şahsım ve milletim adına saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı Jari-Mattilatvala 3. ise Yenizelandalı Hayden Paddon oldu. Şampiyonda 4.'lüğü Finlandiyalı Teemu Suninen 5.'liği Norveçli Andreas Mikkelsen aldı.