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24 Aralık 2017 08:39

Sanatını Asena Ceren için konuşturdu

Muğla’da, kanser hastası Asena Ceren Hoşman’ın kampanyasına destek için düzenlenen kermese katılan sanatçı Saba Sakarya, canlı performans sergiledi.

Sanatını Asena Ceren için konuşturdu

24 Aralık 2017 08:39


Köyceğiz Belediyesi Kültür Evinde, Köyceğiz Kadın Akademisince düzenlenen kermese İstanbul’dan katılan sanatçı Saba Sakarya, atık ahşap üzerine çalışan yaptığı çalışmalardan elde edilen geliri Asena Ceren Hoşman’ın yardım kampanyasına destek olmak için bağışladı.


Geri dönüşüm tasarımı projesi ile tanınan ve ahşap tual üzerine yaptığı çalışmalar ile yurt dışında festivallere katılan Sakarya’nın, atık ahşapları dekoratif hale getirdiği çalışmalar, kermese katılanların beğenisini kazandı.


Mayıs ayında Dalyan’da 20 sanatçının katılımı ile resim çalıştayı yaptıklarını hatırlatan Saba Sakarya, “O zaman Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk ile tanıştım. Onların vasıtası ile bugün buradayım. Asena Ceren için geldik. Onun şifa bulmasını istiyoruz. Destek olmak ve masraflarında bir nebzede payımız olsun düşüncesi ile etkinliğe katıldık” diye konuştu.


Fethiye’den ressam dostlarının da etkinliğe katıldığını anlatan Sakarya, “burada canlı performans yapıyorum. Yaptığım ürünleri Ceren için satıyorum. Katılım ve dayanışma çok güzel onun adına mutluluk verici bir durum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ediyorum” dedi.




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