Sandıras Suyu Projesi 2018 yılı içerisinde tamamlanacak

Propaganda çalışmaları kapsamında merkez basına ziyaretler gerçekleştiren Gökcan, Sandıras suyu projesine ilişkin şunları söyledi: “Merkez İlçesi Menteşe 2050 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanacağı Muğla İçmesuyu Projesi ile toplam 173 bin kişiye hizmet edilecek. Muğla İçmesuyu projesi kapsamında il merkezine su temin eden mevcut kaynaklara ilaveten Sandras-Çövenni kaynaklarından alınacak yıllık 7,32 milyon metreküp su 12 bin 300 metrelik isale hattı tüneli ve yaklaşık 98 bin 500 metre çelik isale hattı ile 45 bin metreküp/gün kapasiteli Muğla İçmesuyu Arıtma Tesisine, oradan da Muğla Merkez İlçesi olan Menteşe İlçesinde yer alan mevcut 3 ve yeni yapılacak 2 adet içmesuyu deposuna iletilecek.”

“Proje 2018 yılı içinde tamamlanacak”

Açıklamasında projenin yüzde 65 oranında gerçekleştiğine işaret eden Gökcan, proje kapsamında yer alan isale hattı tünel projelerine veri temin edecek ilave temel sondaj yapımına bin 700 metre kotlarındaki olumsuz hava koşulları sebebiyle kış döneminde ara verildiğini, hava şartlarının düzelmesiyle Mayıs ayı başında temel sondajlara yeniden başlanacağını belirtti. Gökcan, Muğla İçmesuyu İsale hattı ve arıtma tesisi projelerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedeflendiğini, projenin tamamlanması sonrasında ‘Muğla İçmesuyu Temini Projesi’ yatırım programına teklif edileceğini sözlerine ekledi.