Sandras Suyu Projesi Bakan Pakdemirli'nin gündemine alındı

Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret ederek Muğla'daki yatırımlara ilişkin

görüş alışverişinde bulundular. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, beraberlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'le birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Ziyarette Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de hazır bulundu. Muğla ve ilçelerindeki yatırımları görüşen AK Parti milletvekilleri, hâlihazırda yapımı süren ve yapımı planlanan projeleri Pakdemirli'ye iletti.

Muğla'daki projeleri konuştular

Geçtiğimiz hafta altyapı çalışmaları başlatılan Muğla merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerinin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak Sandras İçme Suyu Projesinin 2019 yılı yatırım programına konulması ile Seydikemer ilçesindeki Seki Barajı'nın yapım çalışmalarının devam ettirilerek hizmete alınması konuları Bakan Pakdemirli'nin gündemine alındı.

Ayrıca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin sınırları içinde bulunan orman alanlarının kira bedellerinin de yeniden değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

Milas'a bağlı Güllük Mahallesi'nde faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilerinin de sorunları Bakan Pakdemirli'ye iletildi.

Bakan Pakdemirli'ye davet

Demir ve Gökcan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi 3-4 Kasım tarihleri arasında Milas'ta 5'incisi gerçekleştirilecek Zeytin Hasat Şenliği'ne davet etti. Pakdemirli, programının uygunluğu halinde şenliğe katılmaya gayret edeceğini ve Muğla'ya Bakanlık yatırımları konusunda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti. Demir ve Gökcan, Bakan Pakdemirli'ye Muğla'ya gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.