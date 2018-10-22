Sandras Suyu projesi yıl sonu tamamlanıyor

Muğla Ak Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Kadem Mete ve Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan basın açıklaması yaparak Devlet Su İşeri tarafından Sandras Suyunun 104 kilometre hat döşenerek Muğla'ya getirileceği müjdesini verdi.

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete yaptığı konuşmasında, Muğla'nın 2021 yılından itibaren su sorunu yaşayacağının öngörüldüğünü belirterek, “Cumartesi günü Sandras Dağı'na giderek incelemelerde bulunduk. Aylardır Sandras Suyu ile 2050 yılına kadar Muğla'nın su ihtiyacına çözüm bulmak için çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık ve şu anda proje aşamasına geçtik. Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilecek proje ile Sandras'tan 104 kilometrelik bir hat çekerek Sandras Suyu'nu Muğla'ya getireceğiz” dedi.

Yaklaşık maliyet 290 milyon lira

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise, “Projesi ile Muğla il merkezi, Akçaova, İkizce, Yaraş, Yeniköy, Ortaköy yerleşim yerlerinin 2050 yılı nüfusu olarak beklenen 172 Bin 603 kişinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı Sandras Kaynakları ve yeni yapılacak Muğla Barajı'ndan alınacak su ile karşılanacaktır. Proje kapsamında 4 adet su alma yapısı, 5 adet maslak yapısı, 12 Bin 300 metre tünel, 91 Bin 850 metre isale hattı, 45 Bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi ve 1 adet 1 adet içme suyu deposu bulunmaktadır. 2018 yılı fiyatlarıyla maliyeti yaklaşık 290 milyon lira olan projenin yapımı Devlet Su İşleri tarafından yapılacak. Projeye ait isale hattında yer alan tünel projeleri için temel sondaj yapımı, Ekim ayı sonunda tamamlanacak olup, temel sondaj verileri doğrultusunda isale hattı tüneli projeleri tamamlanacaktır. Muğla içme suyu isale hattına ait projelerin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.