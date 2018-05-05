Sarıgerme’de frizby şampiyonası

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında, Muğla’nın ilk ve tek Frizby takımı Fethiye Flamingos tarafından düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden 13 takım ve 140 sporcu katıldı.

Şampiyonanın organizasyon sorumlularından Julia Paçacıoğlu, Muğla’da bu tarz bir şampiyona düzenledikleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

10 yıldan fazla süredir Türkiye’de, Frizby sporunun var olduğunu belirten Paçacıoğlu, eşi Can Paçacıoğlu ile birlikte 2 yıl önce Fethiye Flamingos takımını kurduklarını ve düzeni olarak çeşitli turnuvalara katıldıklarını ifade etti.

Sporun özellikle gençlerin arasında yaygınlaşmaya başladığına dikkat çeken Paçacıoğlu; “İlk turnuvalara katılmaya başladığımız zaman 3 takım oluyordu. Şimdi 20 takıma kadar katılım oluyor. Oyun büyüyor, yayılıyor. Bu turnuvada liseli arkadaşlarımız da var. Üniversitelerin ardından liseler arasında da yaygınlaşmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir’den takımlar buradaki şampiyonaya katıldı.” diye konuştu.

Maçlarda oyuncular arasındaki en çok dikkat edilen hususun centilmenlik olduğunu vurgulayan Paçacıoğlu; “Elbet herkes kazanmak ister ama öncelikli amaç herkesin keyif alması, güzel bir ruhla oynaması. Şampiyonada ilk 3 takımın yanı sıra ayrıca centilmenlik ödülü de var.” dedi.

Frizby hakkında bilgiler veren Julia Paçacıoğlu, şunları kaydetti; “Kumsalda oynadığımız için takımlar 5 kişi ile sahaya çıkıyor. 10 metrelik sayı alanında, elinde disk olan takım diski atarken, karşıdaki takımda çizgiye gelmeye çalışıyor. Diski elinize aldıktan sonra koşamıyorsunuz. Takım arkadaşınıza atmanız gerekiyor. 10 saniye içinde diski elinizden çıkarmanız gerekiyor. Eğer diski o süre içinde elinizden çıkartıp takım arkadaşınıza ulaştırmazsanız. Disk diğer takıma geçiyor. 50 dakika oynanabiliyor yada 13 sayısına ulaşan takım kazanıyor.”

Şampiyona yarın oynanacak maçların ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.