Sarıyerli: “İŞKUR'a gelen kimse mutsuz ve umutsuz dönmeyecek”

Muğla İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli basın mensupları ile yapılan bilgilendirme toplantısında Muğla İŞKUR'un çalışmalarını anlattı. Sarıyerli, “Muğla'da 2018 yılında 79 Bin 37 kişiyi işe yerleştirdik.

Bu rakamla Türkiye'de 5'inci sırada yer aldık. İşveren başına 3,5 kişilik ek istihdam ile Türkiye'de birinci olduk. Yine genç ve kadın istihdamında Türkiye birincisi seçildik. İstihdam konusunda hiç kaynak sıkıntımız yok. Kurumumuza gelen kimseyi mutsuz ve umutsuz göndermeyeceğiz” dedi.

- “İşveren ve iş arayanı kurumumuza bekliyorum”

Diğer kentlerde tanık olduğu uygulamaları Muğla'ya taşımak ve yeni fikirler ortaya çıkarmak için kurum arkadaşları ile çabaladıklarını dile getiren İlyas Sarıyerli, içinde İŞKUR'un bulunduğu “MEGİP”, “Hayata Yolculuk”, “Ege'nin İncisi”, 100 günlük eylem planı çerçevesinde “İşe İlk Adım”, “İşte Anne”, “Çocuk Bakım Desteği” gibi projelerdeki gelişmeleri basın mensupları ile paylaştı. Sarıyerli, “Kurumumuza gelen vatandaşımızı ilk olarak iş ve meslek danışmanımız dinliyor. Ardından elektronik sistemdeki havuzumuza bakarak kişinin yeteneğine uygun işte, eleman ihtiyacı olup olmadığına bakıyoruz. Sonunda doğru kişiyi doğru işe yönlendiriyoruz. İşveren ve iş arayan vatandaşımızı kurumumuza bekliyorum” diye ifade etti.

- İŞKUR yeni hizmet binası nisan'da hazır

İl Müdürü Sarıyerli, Muğla merkezde mülkiyeti SGK'ya ait olan binanın birinci katında hizmet veren İŞKUR'un Menteşe'de yeni binasına en geç Nisan ayında geçeceğinin müjdesini verdi. Sarıyerli, “Yeni hizmet binamız 1849 metrekare alana sahip olacak. Giriş katında 15 odası bulunacak. Gelen vatandaşımızı birinci katta karşılayacağız. Birinci katta işi yapılamayan vatandaş diğer katlardaki ilgili birimlere yönlendirilecek. Yine Milas'ta mekruh bir binayı alarak çağdaş yönetim anlayışımızla yeniledik” diye konuştu.