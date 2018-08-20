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20 Ağustos 2018 12:57

Sarkozy ve dünyaca ünlü şarkıcı eşi Bodrum’da

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, tatil için Bodrum’a geldi.

Sarkozy ve dünyaca ünlü şarkıcı eşi Bodrum’da

20 Ağustos 2018 12:57

Sarkozy ve ailesi lüks bir yatla Demir koyundan açılarak mavi yolculuğa çıktı.


Bodrum’a gelen Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, Demir Koyu’nda bulunan lüks bir otele geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni birlikte tatil yapan Sarkozy mavi denizin tadın doyasıya çıkardı. Yakın dostlarıyla birlikte botla yatlarına geçen Sarkozy ve eşi mavi yolculuğa çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında bota binen Sarkozy ve eşinin tanınmamak için gözlük ve şapka takması dikkatlerden kaçmadı. Bodrum koylarında tatillerine devam eden ikili önümüzdeki günlerde Yunan adalarına geçeceği öğrenildi.




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