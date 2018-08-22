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22 Ağustos 2018 18:15

Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin inadı tuttu

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve şarkıcı eşi Carla Bruni, Bodrum tatiline devam ediyor.

Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin inadı tuttu

22 Ağustos 2018 18:15

Gün boyu lüks yatta takılan Sarkozy ve eşi Bruni, 40 derecelik sıcakta denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.


Torba koyunda, gün boyu yatta vakit geçiren Sarkozy, şarkıcı eşi Carla Bruni ve üvey oğlu Aurélien Enthoven denize girmemeleri dikkatlerden kaçmadı. Blue Scorpion adlı 50 metrelik mega yatta konaklayan ve gün boyu oturup dostları ile sohbet eden Sarkozy, zaman zaman eşi Bruni’yle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Denize girmedi


Sarkozy teknenin alt katında dostlarıyla sohbet ederken, Carla Bruni ise teknenin en üst katında tiyatrocu Raphael Enthoven’dan olan 17 yaşındaki oğlu Aurélien Enthoven birlikte bol bol güneşlendi. Bikinili görünmek istemeyen Bruni, 40 derece sıcaklıkta yaklaşık 3 saat boyunca güneşlendi. Telefonu elinden düşmeyen Bruni, kaptandan başka bir koya gitmesini istedi. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu koyda Sarkozy ve ailesine 5 koruma eşlik ettiği görüldü.




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