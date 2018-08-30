Şaşkın hırsızlar çaldıkları para kasasını kaçarken düşürdü

Araçla geri geri giderken hırsızların kasayı düşürme anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bodrum hastane kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda yıkamacı olarak çalışan E.Z. isimli şahsın yanına gelen V.E. isimli arkadaşı akaryakıt istasyonundaki kasayı görür. Kasada para olduğunu arkadaşları M.O, R.İ., U.A. ve A.T.’ye anlatan V.E., soygun için arkadaşlarıyla plan yapar. Bir süre sonra akaryakıt istasyonunu gözlerine kestiren zanlılar, keşif yaptıktan sonra istasyonun kasasını çalmaya karar verir. Beyaz bir araçla benzin istasyonuna gelen şahıslar daha sonra kasanın bulunduğu odaya girerek para kasasını aracın yanına kadar yerde sürükleyerek taşır. Kasayı aracın bagajına yükleyen hırsızlar tam kaçarken istasyon çalışanları tarafından fark edilir. Aracın üstüne giden çalışanlar hırsızları durdurmaya çalışırken, hızlı bir şekilde otomobille kaçmaya çalışan hırsızlar bagajdaki kasayı düşürür. Çalışanlar hırsızları kovalamaya başlayınca zanlılar aracın kapısı ve bagajı açık bir şekilde olay yerinden uzaklaşır. Zanlıların kasayı çalma ve araca yükleyerek düşürme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Akaryakıt istasyonu görevlileri, olayı polise ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek araştırma yapan ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın plakasının izole bantla kapalı olduğu görüldü. Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler zanlıların istasyonda oto yıkama personeli olarak çalışan E.Z.’nin arkadaşları olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen şahısların kaldıkları eve baskın yapan polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan V.E., M.O, E.Z, R.İ. ve A.T. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.

Benzin istasyonunda oto yıkamacıda çalışan E.Z.’nin verdiği ilk ifadesinde olayla ilgisi olmadığını, hırsızlık yapanların yanına gelen arkadaşları olduğunu, zanlıların 5 gün önce Bodrum’a geldiklerini ve paraları bitince bu işe kalkıştıklarını söylediği öğrenildi.