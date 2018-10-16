Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Marmaris'te

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından savaş mağduru çocuklar için organize edilen kampın açılışına katılmak için Marmaris'e geldi.

Büyükelçi Sybiha, Marmaris'te Rusya ile yapılan savaşta ebeveynlerini kaybeden 16 çocuğa moral kampı düzenlediklerini belirterek, Başkan Ali Acar'ı kampın açılışına davet etti. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da Türkiye'de de terör nedeniyle çok sayıda çocuğun babasız kaldığını, yaşanan acıları çok iyi bildiklerini ifade etti. Ali Acar, "Ebeveynleri ölen asker çocuklarını Marmaris'te ağırlamaktan mutluyuz. Belediye olarak kamplarının en iyi şekilde geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ziyarette Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 2019 yılına dair bir gelişmeyi de açıkladı. Önümüzdeki yılın ilk yarısında Dalaman ve Bodrum havalimanlarına direkt tarifeli uçuşların başlatılacağını bildiren Sybiha sözlerini şöyle sürdürdü; “Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 milyon 250 bin turist geldi. 2019'da bu sayıda yüzde 20 ila 30 arası artış bekliyoruz. Bu yıl da Marmaris'e gelen turistte artış oldu. Gelecek yıl bu artış sürecek.”

“Marmaris'e her geldiğimde daha güzel buluyorum.”

Marmaris'e daha önce sezon başında geldiğini söyleyen Sybiha, Ekim ayında da Marmaris'te pırıl pırıl bir hava olduğunu ifade etti. Marmaris'e her geldiğinde ilçenin daha da güzelleştiğini söyleyen Sybiha, “Eminim ki bir sonraki gelişimde daha çok gelişen ve güzelleşen bir Marmaris göreceğim” dedi.

Andrii Sybiha ve Başkan Ali Acar akşam saatlerinde tekrar kampın açılışında buluştu. Sybiha ve Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu çocukları kalacakları otelin salonunda karşıladı. Çocuklarla bir araya gelen heyet ilk olarak Türkiye ve Ukrayna'nın milli marşlarını okudu. Çocuklar, kendi yazdıkları şarkılarını seslendirdi. Ukrayna Büyükelçisi Sybiha ve Belediye Başkanı Ali Acar çocuklara çeşitli hediyeler verdi.