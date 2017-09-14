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14 Eylül 2017 15:51

Savcıdan FETÖ’nün suikast timine tokat gibi cevap

Muğla’da görülen suikast girişimi davasının savcısı Ali Cenk Düzgün, FETÖ sanıklarının, iddia makamının sahte deliller ürettiğini ve iddianameyi sahte deliller üzerine kurduğunu ileri sürmesi üzerine, “Devlet komplo kurmaz.

Savcıdan FETÖ’nün suikast timine tokat gibi cevap

14 Eylül 2017 15:51

Komplo devletin içine çöreklenmiş çetelerin işidir. Ergenekon ve Balyoz’da olduğu gibi” dedi.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilgili 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasında otel saldırısında Skorsky helikopterin ikinci pilotu olan eski Yarbay Davut Uçum ile birlikte bazı sanıklar iddia makamının sahte deliller ürettiğini ve iddianameyi bu deliller üzerine kurduğunu ileri sürdü. Sanıkların bu ithamlarına sert bir dille cevap veren davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, “Sanıklar bizim sahte deliller ürettiğimizi, bizim bu deliller üzerinden iddianame hazırladığımızı söylüyor. Sanıklar sadece yargılamayı tekrar deliller üzerine taşıyıp tartışma yaratmak ve süreci uzatmak istiyorlar. Devlet komplo kurmaz. Komplo devletin içine çöreklenmiş çetelerin işidir. Ergenekon ve Balyoz’da olduğu gibi” ifadelerini kullandı.


Dava savcısının bu açıklamasının ardından mahkeme salonu karıştı. Sanıklar bulundukları yerlerden kalkarak savcıya ve mahkeme heyetine bağırmaya başladı. Jandarma ekipleri salon içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.




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