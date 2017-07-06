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06 Temmuz 2017 10:16

Şehidin emanetleri Muğla’da jandarma tarafından çiçeklerle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis ettiği şehit Üsteğmen Serkan Çakal’ın oğlu Metehan ve eşi Zeynep Çakal, Muğla’da ağırlanacak.

Şehidin emanetleri Muğla’da jandarma tarafından çiçeklerle karşılandı

06 Temmuz 2017 10:16

Şehidin ailesi jandarma ve Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kaan Çakır tarafından çiçeklerle karşılandı.


Şehit Üsteğmen Serkan Çakal’ın oğlu Metehan ve eşi Zeynep Çakal, geldikleri Dalaman Havalimanı’nda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kaan Çakır tarafından çiçeklerle karşılandı. Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından tahsis edilen araçla şehit ailesi, Marmaris’te konaklayacağı otele götürüldü.


Şehit ailesini karşılayan Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kaan Çakır, “Şehit Üsteğmen Serkan Çakal’ın kıymetli emaneti Metehan, bölgemizde 1 haftalığına vefalı Ülküdaşlarımızın girişimleri sayesinde tatil yapacak. Bakanımızın bizzat makam aracını hazırlatıp sünnet ettirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye’de bizzat ilgilendiği kıymetli şehidimizin evladına ve yiğit annesine şimdiden hayırlı tatiller diliyorum. Emanetin emanetimizdir şehit Serkan Üsteğmen” diye konuştu.


Şehit ailesi, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve şehit ailelerini ziyaret edecek. 5 gün Muğla’da kalacak olan aile, tatilin ardından Kocaeli’ne dönecek.


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari’de 9 yıl önce PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal’ın 9 yaşındaki oğlu Metehan’ın sünnet düğününde aileye makam aracını tahsis etmişti.




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