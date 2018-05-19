Şehir mezarlığında Ramazan temizliği

Yaklaşık 130 dönüm araziye sahip Milas Belediyesi Şehir Mezarlığında, Ramazan Bayramı öncesi genel anlamda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarına hız verildi. Yıl boyunca rutin olarak yapılan temizlik, bakım çalışmalarının yanında çeşmelerin bakımı ve boya badana işleri de yoğun bir şekilde sürüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Milas Şehir Mezarlığı Yetkilisi Erdal Semercioğlu, “Aslında bu tür çalışmaları yıl içerisinde de sürekli yapıyoruz. Ayrıca ilçemiz dışarıdan, büyük göç almakta olup artan nüfusa paralel ölüm oranlarında da ciddi artış olmaktadır. Arkadaşlarımız gerek mezar kazım işlemleri, gerekse mezarlığın temizliğinde büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Kendilerine bu zor süreçte, zor şartlarda çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tek amacımız vatandaşlarımızın, burada yatan yakınlarına huzurlu bir şekilde ziyaret etmeleridir.” diyerek sözlerini tamamladı.