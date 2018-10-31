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Şehit Aileleri Derneği anlamlı yardımı ödüllendirdi

-Muğla Menteşe’de işletme sahibi Fatih Tanrıverdi’nin bir günlük gelirini Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışlamasının ardından dernek, yapılan anlamlı bağışı ödüllendirdi.

-Muğla Menteşe'de işletme sahibi Fatih Tanrıverdi'nin bir günlük gelirini Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlamasının ardından dernek, yapılan anlamlı bağışı ödüllendirdi.


Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir işletme sahibi 29 Ekim'deki bir günlük gelirini Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı. Yapılan anlamlı bağışın ardından işletme sahibi, dernek tarafından verilen plaket ile ödüllendirildi.


Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş törende yaptığı açıklamada, yapılan örnek davranışın esnafa ve Muğla'ya örnek olması açısından önemli olduğu dile getirerek işletme sahibine teşekkür etti. Lokanta sahibi Fatih Tanrıverdi ise yıl boyunca şehit aileleri ve gazilere işletmesinde yüzde 10 indirim uygulayacağını dile getirdi.

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