Şehit aileleri ve gazileri duygulandıran iftar

Ötüken Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı, işadamı Derya Kürkçüoğlu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Farmville çiftliğinde düzenlenen iftar yemeğine, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel, Muğla MHP Milletvekili Adayı Dr. Hacı Çelik, MHP Ula İlçe Başkanı Oğuz Akarfırat, Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihangir Yıldırım, İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Güner, İlçe Müftüsü Dr.Ali Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehit aileleri ambalajında Bodrumlu şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı lokum kutularını görünce duygu dolu anlar yaşadı. Bodrumlu şehitlerin slaytın izlendiği sırada kimi şehit ailelerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Muğla Milletvekili Mehmet Korkmaz, “Bu akşam sizinle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu organizasyonu gerçekleştiren Derya Kürkçüoğlu ve eşine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ötüken Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Derya Kürkçüoğlu ise 5 yıldan beri her Ramazan ayında şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldiklerini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti. Konuşmasında Doğu Türkistan Türklerinin yaşadığı zulüme de dikkati çeken Kürkçüuğlu, sözlerine şöyle devam etti “Doğu Türkistan’da kandaşlarımıza yapılan zulüm ve işkence maalesef bitmemekte, aksine şiddetle artmaktadır. Türk ırkı asimile edilmeye çalışılıyor. Uygur Türkü kardeşlerimizin evindeki erkekler alınıyor hapse atılıyor ve eve kardeş aile adı altında Çinli erkekler yerleştiriliyor. Uygur Türkü kadın erkek çocuk yaşlı insafsızca öldürülüyor ya da işkenceye maruz kalıyor. Tarih 1 Ocak 2015 Doğu Türkistan’da artık ibadet yasaklanıyor. İslamın sembolü olan sakal, tesbih, seccade, başörtüsü ve takke artık suç ve terör unsuru olarak kabul görülüyor. Ramazanda orucun yasaklandığı tek ülke Doğu Türkistandır ve maalesef Çine İslam ve Türk dünyasından hiçbir tepki gelmemektedir. Bu sessizlik çini daha da cesaretlendirmiş ve zulüm artmıştır. Çin bu niyeti ile neyi hedeflemektedir 30 milyon Türkü toplu imha etmeyi mi düşünmektedirler. Çin şunu asla unutmasın ki Doğu Türkistan hem insanlık aleminin, hem İslam aleminin hem de Türk dünyasının bir parçasıdır. Çin şunu bilsin ki Uygur Türkü kandaşlarımızın her zaman yanında olacağız ve sessiz kalmayacağız. Al bayraktan-Gök bayrağa yemin olsun” dedi.

İftar yemeğinde şehit ve gazi ailelerine teşekkür plaketi verildi.