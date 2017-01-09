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09 Ocak 2017 16:42

Şehit Annesine ‘Şehitlik Beratı”

Şehit Annesine ‘Şehitlik Beratı”

09 Ocak 2017 16:42

15 Temmuz darbe girişiminde sivil kıyafet ile Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı koyarken şehit düşen Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın ailesine ‘Şehitlik Beratı’ Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından aileye teslim edildi.
Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın uzun süre şehit mi, değil mi tartışmaları yaşanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturma sonrası 8 Aralık’ta şehit olduğu açıklanmıştı. Şehit Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın Muğla’da yaşayan ailesine Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen ‘Şehitlik Beratı’ aileye Muğla valisi Amir Çiçek tarafından teslim edildi. Vali Amir Çiçek ile birlikte İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Askerlik Şube Başkanı Yarbay Erkan Manavoğlu, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek de Şehitlik Beratı töreninde hazır bulundu. Berat öncesi Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak şehit Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.
Şehit ailesinin evinde gerçekleştirilen ‘Şehitlik Beratı’ töreninde konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, “15 Temmuz gecesi o hainlere karşı duran şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Şehidimiz o gece Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlere karşı çarpıştığını daha sonra yapılan soruşturma ile ortaya çıktı. Ben başta bu yana sizlere gerçeğin mutlaka ortaya çıkacağını söylemiştim. Eğer kardeşimiz şehit ise ne gerekiyorsa yapacağız dedim. Şehidimiz dinimizde en yüksek mertebe olan Şehitlik mertebesine ulaştı” dedi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen ‘Şehitlik Beratı’ Vali Amir Çiçek tarafından şehit annesi Bilsen Dağdaş’a verildi.



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