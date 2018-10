Şehit babası; "Bizde Şehit Olmaya Hazırız"

2017 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Alper Seven'in babası İlhami Seven, son dönemde teröre karşı yürütülen yoğun mücadeleden dolayı gururlandıklarını belirterek, teşekkür amaçlı İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev fotoğraflarını evinin dış duvarına astı. İlhami Seven “Bu mücadele bizi gururlandırıyor, şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor, bizde şehit olmaya hazırız” dedi.

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan İlhami Seven ve 1999 Gölcük depreminde hayatını kaybeden Nuray Seven çiftinin 3 çocuğundan biri olan Alper Seven (24), 2017 yılı Mayıs Ayı'nda Ağrı'nın Tendürek İlçesi'nde Uzman Onbaşı olarak vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. 1.5 aylık evli olan şehidi on binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

Oğlunun fotoğrafını ve Türk Bayrağı'nı evinin dış duvarına asan Şehit Babası İlhami Seven, son dönemdeki terörle yoğun mücadelenin kendileri için teselli kaynağı olduğunu belirterek, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğraflarını astı.

Şehit Babası İlhami Seven ''Oğlum sanki her gün gelecekmiş gibi hissediyorum. Şehit babası olmak bizi gururlandırıyor ama asıl olarak son dönemde terörle yapılan yoğun mücadele ve başarılı operasyonlar gurur kaynağımız oldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Bu kapsamda Bizlere her zaman yardımcı olan Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Şehit aileleri ve gazilere verilen değer bizleri mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit veren bizler, vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması için bin defa daha şehit olmaya ve gazi olmaya hazırız. Bizlere her zaman değer veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Biz onlardan razıyız, Allah'ta hepsinden razı olsun, dedi.

Şehidin üvey annesi Yasemin Seven ve kardeşi Sıla'da, “Şehitlerin kanı yerde kalmadığı için fotoğrafı astıklarını belirterek, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dediler.

1.5 aylık evliyken eşi şehit düşen Neslihan Seven'in memleketi Samsun'da yaşadığı öğrenildi.