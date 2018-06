Kavaklıdere Belediyesi tarafından yapılan 2 bin 500 kişilik sosyal tesise, görevine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ismi verildi.

Alper’in isminin yaşatılacağı tesisin açılışına, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere Kaymakam Vekili Ali Ekber Ateş, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Şehit Başsavcı Mustafa Alper’in ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Alper’e Allah’tan rahmet dileyerek, “Kavaklıdere’nin gelişmesi, kalkınması ve geleceği parlak, cazip bir ilçe olması, Kavaklıdere’nin çehresinin değişmesi, güzelleşmesi için, Kavaklıdereli hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu için canla başla çalışan ve sosyal kültürel etkinlikleri için Kavaklıdere’nin bir ihtiyacını karşılayacak Şehit Başsavcı Mustafa Alper Sosyal Tesisi’ni Kavaklıdere’ye kazandıran değerli belediye başkanını tebrik ediyorum. Sosyal tesisimiz Kavaklıdere’ye ve ilimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Başsavcımız çok değerli bir devlet adamıydı. Özellikle 15 Temmuz’daki FETÖ’nün hain darbe girişiminde o dik ve devlet adamlığına yakışan duruşu hepimizi mutlu etmişti. Şehit başsavcımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kavaklıdere Kaymakam Vekili Ali Ekber Ateş, “Şehit Başsavcı Alper ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün yolundan gitmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Kavaklıdereli gençlerimiz de onların yolundan giderek çok başarılı işlere imza atacağından eminim. Bu bağlamda başsavcımız yanımızda olmasa da ismini bu tesise kazandırarak manevi anlamda her zaman yanımızda olmuştur, olacaktır da. Bunu her zaman hissedeceğiz” diye konuştu.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, “Kavaklıdere Belediyesi olarak yöremizin doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak maksadıyla tesis betonarme yapmak yerine bölgemizin doğal taşlarından yapmaya özen gösterdik. Yaklaşık 2 bin metreküplük taş işçiliğinin sonunda 2 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan tesisimiz 2 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. İlçemizin en büyük sosyal tesisinin Kavaklıdere’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehit başsavcının kardeşi Ümit Alper ise, “Mustafa Alper demek, küçüklüğünden itibaren tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dişini tırnağına katarak hem okumuş hem de memuriyet hayatını devam ettirerek hayalindeki makamlara adım yükselebileceğinin kanıtıdır. Ağabeyimin aziz hatırasını yaşatmak adına isminin tesise ve okula verilmesinde katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından açılışı yapılan tesiste Ferhat Göçer tarafından konser verildi.