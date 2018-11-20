Şehit Binbaşı anısına karate turnuvası düzenleniyor

Menteşe Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur anısına karate turnuvası düzenleniyor. Turnuva, Büyükşehir Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonunda 25 Kasım 2018 Pazar günü saat: 09.00'da başlayacak.