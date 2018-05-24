Şehit Binbaşının ismi okuduğu okula verildi

Yıl Ortaokulu’na, Çaldıran İlçesi’nde teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur’un ismi verildi.

Şehit Binbaşının ortaokulu okuduğu okul olan Menteşe’deki Merkez 75. Yıl Ortaokulu’na şehidin isminin verilmesi için düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet müdürü Hakan Çetinkaya, Fethiye Belediye Başkanı Behçek Saatcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehidin babası Remzi ve annesi Feriştah Cesur, eşi Seda ve oğlu Demir Alp Kıvanç Cesur katıldı.

Okulun giriş katında şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur için Atatürk ve şehit köşesi oluşturuldu. Törende, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur’un özgeçmişinin ardından Üniversite Cami imamı Müslüm Çavlı tarafından Kur’an’ı Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından şehit için dua okundu.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan şehit Binbaşı Kıvanç Cesur’un babası Remzi Cesur, “Ülkemiz yıllarca iç ve dış düşmanlara karşı savaştı. Yüzbinlerce şehit verdik bu topraklarda. Bu şehitlerden bir tanesi benim oğlum. Kıvanç bu okulda okudu. Bu okulun koridorlarında koşturdu. Şimdi ismi okuduğu okula veriliyor. Kanlarımızla sulanmış bu topraklarda başka şehit olmasın” dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, “Bu günün bizim için farklı bir anlamı var. Kendisi öğretmen olan Remzi hocamızın oğlunun ismini okulumuza veriyoruz. Kıvanç’ın gezdiği koridorlara, okuduğu okula adı veriliyor. Bu vesileyle bizler şehitlerimize yakışır bir şekilde çocuklarımızı yetiştireceğiz” diye konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı konuşmada, “Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur’un isminin mezun olduğu ortaokula isminin verilmesi töreninde bir aradayız. Gönüllerimizde efsaneleşen şehitlerimizi manevi anlamda ölümsüzleştirmek, aziz hatıralarını yaşatmak için isimlerini eğitim kurumlarına veriyoruz. Şehidimizin isminin mezun olduğu okula verilmesinden büyük gurur onur duyuyoruz. Şehitlerimize ne kadar minnettar olsak ne kadar şükran duysak onlar için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin fedakârlıklarının karşılığını verebilmek mümkün değildir. En kıymetli varlığımız uğrunda can verilen kan akıtılan bu cennet vatan uğrunda şehitler verilerek her karışı kanla yoğurulan bu kutsal vatan toprakları bizlere şehitlerimizin emanetidir. Vatan olmadan millet olmaz. Millet olmaksızın devlet olmaz. Hür ve bağımsız yaşam olmaz. Dolayısıyla tüm şehitlerimize minnettarız. Tüm şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizlere düşen görev bu cennet vatanı sonsuza dek korumak yaşatmak ve bizden sonra ki gelecek nesillere devretmek. Aynı zamanda da şehitlerimize layık olacak yeni nesiller yetiştirmektir. İnanıyorum ki Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulunda vatanperver, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş kendisine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa yararlı gençler yetiştirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle şehidimiz Kıvanç Cesur ile beraber tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Yaşamdaki Gazilere şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Tören Atatürk ve şehit köşesinin açılışının ardından sona erdi.