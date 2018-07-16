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16 Temmuz 2018 23:07

Şehit kardeşinden polise mehteran sürprizi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 15 Temmuz şehidi Adil Büyükcengiz’in kardeşi, Abdülkadir Büyükcengiz, darbe girişiminin yıl dönümünde mehteran eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Şehit kardeşinden polise mehteran sürprizi

16 Temmuz 2018 23:07


Muğla Valiliği İl Müftülüğü Mehter Takımı eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önüne gelen 15 Temmuz şehidinin kardeşi Büyükcengiz’i, Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, karşıladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar, mehter takımını ilgiyle izleyerek, cep telefonları ile kaydetti.


Şehit kardeşi Abdülkadir Büyükcengiz; “Şehidimizi yaşatıyoruz. Bundan 4 ay önce 4, bugünde 3 çocuğu sünnet ettirdim. Mevlut okuttuk. Mehteran geldi. Mehteri ilçede çaldırmaktan gurur duyuyorum. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız bana yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar.” dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle yad ettiğini söyledi.




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