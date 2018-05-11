“Şehrim 2023” otobüsü Milas’ta

AK Parti Milas İlçe Teşkilatının girişimleriyle, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hazırlatılan “Şehrim 2023” otobüsü Milas’a geldi.

Milaslıların, ilçeyle ilgili görüşlerini dile getirdiği otobüste, katılımcılar şehirle ilgili düşüncülerini yazarak görevlilere verdi. Otobüs, saat 17.00’ye kadar ilçe merkezinde bulunacak.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, tüm Milaslı hemşerileri görüşlerini paylaşmak için otobüse davet etti. Otobüsün seçim kararı almadan 2 ay önce Milas’a getirilmesinin planlandığını aktaran Acar, “Genel merkezimizce gönderilen otobüsümüz Muğla merkez ve Fethiye’nin ardından Milas ilçemizde yer alıyor. Hemşerilerimizi hayallerini, düşüncelerini bizlerle paylaşmak, seslerini duyurabilmek için Atapark’ta otobüsümüze bekliyoruz.” diye konuştu.

Otobüste, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarından görevli kişiler, tabletler aracılığıyla vatandaşlardan görüşlerini alıyor. Alınan görüşler, anlık olarak AK Parti Genel Merkezindeki ilgili birimleri aktarılıyor.