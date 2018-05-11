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11 Mayıs 2018 13:05

“Şehrim 2023” otobüsü Milas’ta

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından şehirlerin kendine özgü 2023 hedeflerinin ve vizyon planlarının ortaya konulmasının hedeflendiği Şehrim 2023 Projesi kapsamında ilçeye gelen otobüs, Milas Atapark’ta vatandaşlarla buluştu.

“Şehrim 2023” otobüsü Milas’ta

11 Mayıs 2018 13:05


AK Parti Milas İlçe Teşkilatının girişimleriyle, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hazırlatılan “Şehrim 2023” otobüsü Milas’a geldi.


Milaslıların, ilçeyle ilgili görüşlerini dile getirdiği otobüste, katılımcılar şehirle ilgili düşüncülerini yazarak görevlilere verdi. Otobüs, saat 17.00’ye kadar ilçe merkezinde bulunacak.


AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, tüm Milaslı hemşerileri görüşlerini paylaşmak için otobüse davet etti. Otobüsün seçim kararı almadan 2 ay önce Milas’a getirilmesinin planlandığını aktaran Acar, “Genel merkezimizce gönderilen otobüsümüz Muğla merkez ve Fethiye’nin ardından Milas ilçemizde yer alıyor. Hemşerilerimizi hayallerini, düşüncelerini bizlerle paylaşmak, seslerini duyurabilmek için Atapark’ta otobüsümüze bekliyoruz.” diye konuştu.


Otobüste, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarından görevli kişiler, tabletler aracılığıyla vatandaşlardan görüşlerini alıyor. Alınan görüşler, anlık olarak AK Parti Genel Merkezindeki ilgili birimleri aktarılıyor.




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