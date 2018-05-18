Şehrin duvarlarına “Gadın Eli” değdi

Ortaca Belediyesi ve ilçedeki 6 kadın girişimci tarafından kadınlara yeni iş sahası açmak amacıyla geçen ay Ortaca Gadın Eli Kooperatifi kuruldu.

Ortaca Belediyesi, kadınların ürünlerinin sergileneceği kooperatife Terzialiler Mahallesinde bulunan belediye binasını tahsis etti.

Kooperatifin yeni hizmet binasında tadilat çalışmaları sürerken, ülke genelinde açtığı sergiler ve çalışmaları ile sanatseverlerin takdirini toplayan ressam Eda Uyman, kooperatife katkı sunmak ve kadın dayanışmasını arttırmak amacıyla kendi tasarladığı “Kelebek Ağacı” figürünü binanın duvarlarına resmetti.

Ressam öncelikle binanın duvarlarını tasarımındaki renge boyadı, ardından kadın, bebek, koza ve kelebek figürlerinin olduğu resmi duvara yansıttı.

Hizmet binasının aldığı yeni görüntü ilçedeki vatandaşların beğenisini kazandı.

Uzun yıllardır resim yaptığını ama ilk defa duvar üzerine çalıştığını söyleyen Ressam Eda Uyman; “Burada kadınlar çalışacak, onlara iş sahası oluşturuluyor. Kendi çizimim olan Kelebek Ağacı figüründeki kozaları buradaki iş sahası olarak düşündüm. Kendime ait balık ağacı, kelebek ağacı diye ayırdığım bir konsept var. Buraya uygun olduğunu düşündüğüm için tasarladım, resimledim. Resimdeki yapraklar yayılarak üst kısımdan aşağı doğru inecek. Gelen tepkiler güzel bir iş yaptığımızı düşündürdü.” diye konuştu.

Yoğun bir tempoyla çalıştığını ve 2 senede 15 sergi açtığını aktaran Uyman, kadın kooperatifine en iyi bildiği yolla katkı sunmak istediğini belirterek; “Resimlerimde bir tasarım olması gerektiğini düşünüyorum. Genelde resimlerimin hikayeleri oluyor. Bu kelebek ağacını da hikaye ile bütünleştirmek istedim. Diğer resimlerimin de ayrı ayrı kendi hikayeleri var.” dedi.

Uyman, kooperatif için yaptığı çalışmayı bitirdikten sonra Beşiktaş Deniz Müzesi’nde açılacak sergisi için hazırlanacağını ve 3 buçuk ay süresince resimlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağını da sözlerine ekledi.

Gıda üzerine çeşitli ürünlerin yer alacağı kooperatifin Başkanı Serpil Koç ise kadının emeğini hissettirmek için bir kadın ressamın, duvarlarını güzelleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uyman’a teşekkür etti.