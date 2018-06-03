SEKA’lılar iftarda buluştu

SEKA cami yanındaki Atakent pazar yerinde düzenlenen iftar programına kuruluşundan itibaren SEKA’da çalışan işçi, memur, taşeronlar ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (SELÜLOZ-İŞ) Dalaman Şubesi eski başkanı ve Dalaman Belediye Meclis Üyesi Mehmet Madenci tarafından organize edilen iftar programında Dalaman Belediye Başkan Vekili Ramazan Ontaş, CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, CHP Muğla Milletvekili adayı Suat Özcan’da SEKA’lıları yalnız bırakmadı.

SELÜLOZ-İŞ Dalaman Şubesi eski başkanı ve Dalaman Belediye Meclis Üyesi Mehmet Madenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2000 yılında SEKA’nın özelleştirilmesinin ardından çalışanların Türkiye genelinde başka kurumlara dağıldığını hatırlatarak; “Çalışanların bir kısmı da emekli oldu. Büyük bir topluluk dağılmış oldu. Sendika başkanı olarak üyelerimizin kötü günlerinde de iyi günlerinde de yanlarında oldum. Birkaç küçük toplantı yaptık. Bu iftar yoluyla da ilk defa böyle büyük bir toplantı yapmış olduk. Bu toplantıların organizasyonunu her yıl kendim üstleneceğim. Toplantıların devamını ömrümün sonunu da kadar getirmeyi istiyorum, çocuklarıma da bunu miras olarak bırakacağım devam ettirmelerini isteyeceğim. Çünkü, SEKA unutturulmaması gereken çok büyük bir camiaydı.” dedi.