“Sektörün tamamına hizmet için çalışıyoruz”

” dedi.

İMEAK Bodrum Şube Başkanlığı, Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde hizmet veren Kırçın Restoran’da iftar yemeği düzenledi.

İftar yemeğine; İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Meclis Başkanı Ethem Özyurt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeleri; Nazmi Doğru, Begüm Doğulu ve Adanan Caner, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, Bodrum Liman Başkan Yardımcısı Mustafa Demiral, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ayaz, Bodrum Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Bodrum Otelciler Birliği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Liman Sorumlusu Mehmet Fatih Gökçe, Bodrum Gümrük Müdürü Serdar Zeybekoğlu, Güllük Liman Başkanı Gökhan Topaloğlu, Kılıç Holding Ceo’su İhsan Bozan, Güllük Mandalya Liman Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Balkır, Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Esnaf Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Milas Şoförler ve Otomobilciler esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, iş adamı Sinan Özer, Asım Başaran ve Macit Gündoğdu, Milas-Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren denizcilik ve balıkçılık sektörü üyeleri yoğun bir katılım gösterdi.

DTO Bodrum Şube Başkanı Dinç: “Odamızın kapıları sonuna kadar açık”

Hep birlikte, dualarla oruçların açıldığı iftar yemeğinin açılış konuşmasını yapan İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “Böyle anlamlı bir akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan’ı hayırlı olsun, Allah dualarımızı kabul etsin Güllük’te ilk kez böyle bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Burada tabi Sayın Başkanımız Tamer beyin bu yemeği Gülülük’te yapalım demesiyle çıktık bu yola Değerli ağabeyimiz Nazmi Doğru’ya bu yemeğe öncülük etmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi çok magazini yüksek bir seçim geçirdik. Ankara’daki sayın bakanlarımızın bu seçimi yakından takip ettiklerini biliyorum. Bodrumumuz için DTO’mız için hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızla koymuş olduğumuz hedeflere ve vizyona ulaşmak için çalışıyoruz. Sektörümüzün yaşadığı sorunları ve acil çözülmesi gereken her konuyu başkanımızla birlikte ilgili bakanlıklara iletiyoruz, çözüm üretiyoruz. ‘Hepimizin Odası Hareketi’ sloganıyla başladık ve Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubemiz, sadece Bodrum’un değil bütün Milas’ın, Güllük’ün Lütfen odamızın kapısının sonuna kadar açık olduğunu unutmayın, odamızı ziyaret edin. Bu enerjiyi, sinerjiyi birlikte yürütelim. Sektörümüze sahip çıkalım sorunlarımızı birer birer çözelim. Bu yoğun iş temposunda bizlere zaman ayırarak gecemizi onurlandıran başkanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Daha sonra misafirlere hitaben bir konuşma yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, heyecan dolu anların yaşandığı seçim süreciyle ilgili şunları kaydetti: “Hepimizin Odası Hareketi olarak çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz destek dolayısıyla sizlere en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyorum. Şubelerin seçimleri merkezden önce yapılır. Şubelerde alınan sonuçlar merkezin teamülünü yüzde 80 ortaya koyar. Dolayısıyla 4 gün içerisinde 8 şubede yaptığımız seçimlerde, her şubenin sonucu çok önemliydi! Biz bu süreçte seçim ofisimizde adeta ameliyathane kapısında doğumu bekleyen bir baba gibiydik. Bu heyecanımızı unutamıyorum. Tabi Bodrum seçimlerinde heyecan doruktaydı ve seçim rekor katılımla sağlandı. Sonuç harika oldu, öylede devam etti. Böyle böyle geldik İstanbul’a Merkezle şubenin koordineli gitmesi çok önemli bazılarınız İstanbul’a kadar gelerek destek oldunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum.”

“Seçimi kazandıktan sonra yaptığım ilk konuşmada mavilerin ve beyazların orada kaldığını söyledim. Bunda da çok samimiydim ve bunu bazı olumsuzluklara rağmen sürdürüyorum, sürdüreceğim. Netice itibariyle görevimiz bu sektörün tamamına hizmet etmek. Hepimizin odası bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen bir hesap yaptım28 iş gününde 88 faaliyete katılmışım. Bunu rutin işlere rağmen yaptık. Bu süreçlerde 6 defa Ankara’ya gittim. Ulaştırma Bakanlığımızda çat kapı dahi gitsek, sağ olsunlar bizleri kabul ediyorlar. Yunanlılarla yaşanan feribot konusunu yakından takip ettim. İnanın bu dönem burası sizin odanız oldu, olmaya devam edecek. Sorunlar geliyor ve derhal çözmek için harekete geçiyoruz. Şube başkanlarımız bölgelerindeki sorunları bilecek ve çözecek. Çözülemeyen sorunlar noktasında biz gerekli girişimleri yerine getirerek hizmet üreteceğiz. İşimiz bu, bunu yapmak için sizlerden oy istedik, sizler de bu görevi bizlere verdiniz. Sizlere minnettarım, bu güzel yemeğe katıldığınız için teşekkür ediyorum.” diyen Başkan Kıran, konuşmasını eşit hizmet ve birlik vurgusuyla tamamladı.

İftar yemeği, misafirlerin protokolle hatıra fotoğrafı çekimi yaptırmasıyla son buldu.