Selahattin Dede yardım bekliyor

Eşini yıllar önce kaybeden 85 yaşındaki eski köy bekçisi Selahattin Görgen, Akyol Mahallesi’ndeki tek göz evinde bakıma muhtaç bir halde yaşam mücadelesi veriyor.

Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evi tadilat edilen ve zaman zaman maddi yardımlarda bulunulan Selahattin Dede, kardeşi Mustafa Görgen ve kardeşinin eşi Fatma Görgen ile komşuları Nurşen Keskin’in desteğiyle zor günleri aşmaya çalışıyor. Ancak kendi sağlık sorunları bulunan akrabaları ve iş yoğunluğu yaşayan komşuları, Selahattin Dede’ye gereken bakımı veremiyor.

Yatağa bağlı durumda olması sebebiyle temel ihtiyaçlarını kendisi karşılamayan ve bedeni oldukça zayıf düştüğü gözlenen Selahattin Dede, komşularının yardımıyla huzurevi başvurusunda bulundu. Başvuru sonucunda Elazığ’da bir huzurevinden olumlu yanıt alındı. Ancak bin 400 kilometrelik mesafede bulunan Elazığ Belediyesi Gazi Huzurevi için Selahattin Dede’yi 16 saat taşıyacak bir araç bulunamadı.

Uzun bir süredir Selahattin Dede’ye yardımcı olmak için uğraş verdiklerini ifade eden Nurşen Keskin, “Sağlık sorunu nedeniyle hasta nakil ambulansları yada özel bir araçla yolculuk etmesi gereken Selahattin Dede için yardım istiyoruz. Durumu gerçekten çok kötü bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama yine de ona gerektiği gibi bakamıyoruz. Kendisi de huzurevine gitmek istiyor. Yada yakın bir yerdeki palyatif bakım merkezine yerleştirilmesi gerekiyor. Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne talebimizi ilettik, ancak kısıtlı imkanlar nedeniyle bu taşımayı gerçekleştiremeyeceklerini belirttiler" dedi.