Selahattin Dede’ye devlet sahip çıktı

Milas’a bağlı Akyol Mahallesi’ndeki tek göz evinde bakıma muhtaç bir halde yaşam mücadelesi veren ve huzurevi başvurusuna olumlu cevap veren Elazığ Belediyesi Gazi Huzurevi’ne gidebilmek için yardım bekleyen 85 yaşındaki eski köy bekçisi Selahattin Görgen’e, beklenen yardım eli devletten geldi. Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evi tadilat edilen ve zaman zaman maddi yardımlarda bulunulan Selahattin Dede, kardeşi Mustafa Görgen ve kardeşinin eşi Fatma Görgen ile komşuları Nurşen Keskin’in desteğiyle zor günleri aşmaya çalışıyordu. Ancak kendi sağlık sorunları bulunan akrabaları ve iş yoğunluğu yaşayan komşuları, Selahattin Dede’ye gereken bakımı veremiyordu.

Selahattin Dede’nin yürek burkan hikayesinin kamuoyuna taşınmasının hemen ardından harekete geçen Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özcan Çiçek, Selahattin Dede’nin durumuyla yakından ilgilenerek, M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Ferhat Güler’i durum değerlendirmesi için Akyol’a gönderdi. Yerinde değerlendirmenin ardından Müdür Yardımcısı Çiçek’in girişimleriyle, Muğla Belediyesi Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir yer ayrıldı ve Selahattin Dede’nin Elazığ’a gitmesine gerek kalmadı.

Bir ambulansla Muğla’ya götürülen Selahattin Dede’nin emin ellerde olduğu ifade edilirken; yaşlı adam, yakınları ve komşuları yetkililerin gösterdiği ilgiden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.