“Senin Gözünden Dalaman” sergisi

Dalaman Kaymakamlığınca düzenlenen “Senin Gözünden Dalaman” temalı resim ve fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergisi, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası önünde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterisi, müzik ve şiir dinletisinden sonra yarışmada dereceye giren katılımcıların ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, programda yaptığı açıklamada; “Yarışmanın amacının resim ve fotoğraf sanatı aracılığı ile ilçede sınırları dâhilinde bulunan tüm doğal, sosyal, kültürel ve tarihsel değerleri, katılımcıların kendi pencerelerinden anlatmasına imkân tanıyarak, ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak. İlçemiz ve yöresine ait bir görsel bellek oluşturmak ve özellikle İlçemizin geleceğe dönük çalışmalarına başlangıç oluşturmaktır. Bu projede emeği geçen herkese, yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Düzenlenen kokteylin ardından “Senin Gözünden Dalaman” temalı resim ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle program son buldu.

Programa, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Senin Gözünden Dalaman” temalı yarışmaya katılan 115 resim ve 311 fotoğraf arasından seçilen resim ve fotoğraflar, Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenecek.