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02 Mayıs 2018 13:28

Şenol Güneş soluğu Bodrum’da aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından soluğu Bodrum’da aldı.

Şenol Güneş soluğu Bodrum’da aldı

02 Mayıs 2018 13:28

Kahvaltı yaptığı mekanın önünde bekleyen gazetecilerle sohbet eden Güneş, soruları yanıtlamayacağını söyledi.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum’da kahvaltı yaparken görüntülendi. 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından bir süre dinlenmek için Bodrum’a gelen Güneş’e, Beşiktaş Kalecisi Tolga Zengin eşlik etti. Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş’tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.




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