Sepsis'i dikkat çektiler

Uluslararası Sepsis Birliği (GSA) tarafından ilk kez 2011 yılı Eylül ayında ‘Sepsis Farkındalık Ayı' olarak ilan edilirken, Muğula'nın menteşe ilçesinde Sepsis Eğitmeni Anestezi uzmanı Dr. Ali İhsan Uysal öncülüğünde bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte, bisikletliler ‘Sepsisi frenle' önlükler giyerek şehir turu yaptı.

Sepsis hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitimv e Araştırma Hastanesi Sepsis Eğitmeni Anestezi uzmanı Dr. Ali İhsan Uysal, “Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen klinik bir tablodur” dedi.

Dünyada üç saniyede bir kişi ölüyor

Sağlık alanındaki gelişmelere rağmen Sepsis'in halen en önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirten Uysal, “Sepsis, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak herkeste görülebilmekte, her yıl 30 milyondan fazla bireyi etkilemekte ve 8 milyona yakın ölüme yol açmaktadır. Bu rakamlar dünyada her üç saniyede bir kişinin Sepsis'ten öldüğü anlamına gelmektedir. Sepsis, büyük oranda hastanede yatan hastalarda gelişen bir klinik tablo olmakla birlikte, aynı sıklıkta olmasa da toplumda sık görülen enfeksiyonların seyri sırasında hastane dışında da gelişebilmektedir” dedi.

“Son 20 yılda yüzde 140 arttı”

Yoğun bakım ünitelerinde en önemli ölüm nedeni olan Sepsis'in görülme sıklığının son 20 yılda % 140 oranında arttığını belirten Uysal, “Sepsis ile ilişkili ölüm için risk faktörleri, hastanın takip edildiği merkezin büyüklüğü ve gelişmişliğine bağlı olarak değişmektedir. Son 20 yıl içinde Sepsis ve septik şok için tedavi kılavuzları yayımlanmış ve eş zamanlı olarak tüm dünyada Sepsis ile ilişkili farkındalık kampanyaları başlatılmıştır. ‘Sepsis'te Sağkalım Kampanyası' verilerine göre hayatı tehdit edici küresel bir sağlık sorunu olan Sepsis'te, ölüm hızları böylelikle düşmeye başlamış; Avrupa'da % 41 ve ABD'de % 28,3 olarak bildirilmiştir” dedi.

Erken tanının önemi

Sepsis'in erken tanınması ve hızlı tedavisi bu başarıda çok kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Uysal, “Erken tanı, enfeksiyonun tedavisi ve organ destek tedavilerinin erken başlanması sayesinde ölüm oranları, gelişmiş ülkelerde yıllar içerisinde düşmekle birlikte gelişmekte olan ülkelerde yüksekliğini halen koruduğu bilinmektedir. Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem el yıkamadır. Bu nedenle; çocuklarda küçük yaşlardan itibaren doğru teknikle el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi birçok önemli hastalıklardan korunmada oldukça etkili olacaktır” dedi.

“Sepsis halk sağlığı tehdidi haline geldi”

Sepsis'in acil olarak, saatler, hatta dakikalar içerisinde tanınıp, tedaviye başlanması gereken, zamana karşı yarışılan bir durum olduğunun ve bir halk sağlığı tehdidi haline geldiğini açıklayan Uysal, “Hızlı tanı konulabilmesi için mikrobiyoloji labarotuvar hizmetlerinin sağlık kurumlarından kesintisiz ve 7/24 esasına göre sürdürülmesi bir zorunluluktur. Ayrıca, yeni tanı stratejilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi ile, Sepsis'in seyrinin izlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi son derecede önemlidir. Bu bilinci sağlamak üzere ülkemizde Sepsis farkındalık kampanyalarının hızlandırılmasına, her kademedeki sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerekir” dedi.