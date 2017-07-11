Serdar Ortaç “Ben delimi buldum sizde delinizi bulun”

Ortaç, şarkı aralarında bekar hayranlarına seslenerek “Ben delimi buldum sizde delinizi bulun ve biran önce evlenin” dedi.

Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı Serdar Ortaç, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Serdar Ortaç, bekar hayranlarına seslenerek “Herkes bir gün aradığı deliyi bulacak. Ben buldum, sizlerde delinizi bulacaksınız” açıklamalarında bulundu. Pasha clubde düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, sahneye seyirciler arasından ’Gıybet’ isimli şarkısını söyleyerek çıktı. Sahneye iki dansçıyla çıkan Ortaç’ı, hayranları cep telefonlarıyla görüntülemek izim bir birleriyle yarıştı. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde Ortaç, şarkıları ile hayranlarını coşturdu. Hayranlarına şarkı aralarında seslenen Ortaç, "Sevgili konuklar bu gece Serdar Ortaç’ın 1994’den beri bütün şarkılarını dinleyeceksiniz. Artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim. Bu gece bizim gecemiz olacak. Bizim için eğleneceğiz. Hepiniz Serdar Ortaç’a hoş geldiniz. Arkadaşlar artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim. Ayrıca herkes bir gün aradığı deliyi bulacak" diyerek, ’İki Deli’ isimli parçasını seslendirdi

Yaklaşık iki saat sahnede Ortaç, hayranları tarafından defalarca alkışlanarak şarkıları şarkıları yarıda kesildi.