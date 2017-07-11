Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 03:51

Serdar Ortaç “Ben delimi buldum sizde delinizi bulun”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Bodrum’da hayranları ile buluştu.

Serdar Ortaç “Ben delimi buldum sizde delinizi bulun”

11 Temmuz 2017 03:51

Ortaç, şarkı aralarında bekar hayranlarına seslenerek “Ben delimi buldum sizde delinizi bulun ve biran önce evlenin” dedi.


Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı Serdar Ortaç, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Serdar Ortaç, bekar hayranlarına seslenerek “Herkes bir gün aradığı deliyi bulacak. Ben buldum, sizlerde delinizi bulacaksınız” açıklamalarında bulundu. Pasha clubde düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, sahneye seyirciler arasından ’Gıybet’ isimli şarkısını söyleyerek çıktı. Sahneye iki dansçıyla çıkan Ortaç’ı, hayranları cep telefonlarıyla görüntülemek izim bir birleriyle yarıştı. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde Ortaç, şarkıları ile hayranlarını coşturdu. Hayranlarına şarkı aralarında seslenen Ortaç, "Sevgili konuklar bu gece Serdar Ortaç’ın 1994’den beri bütün şarkılarını dinleyeceksiniz. Artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim. Bu gece bizim gecemiz olacak. Bizim için eğleneceğiz. Hepiniz Serdar Ortaç’a hoş geldiniz. Arkadaşlar artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim. Ayrıca herkes bir gün aradığı deliyi bulacak" diyerek, ’İki Deli’ isimli parçasını seslendirdi


Yaklaşık iki saat sahnede Ortaç, hayranları tarafından defalarca alkışlanarak şarkıları şarkıları yarıda kesildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!