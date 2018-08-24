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24 Ağustos 2018 00:34

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Muğla’da, 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği Köyceğiz Gölü’nde boğuldu.

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

24 Ağustos 2018 00:34


Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan, bayram tatili dolayısıyla Köyceğiz’e gelen Ahmet Şahin ve arkadaşları mesire alanında kamp kurdu.


Şahin ve 3 arkadaşı, havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Şahin’in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine 112, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekibi, Şahin’in cesedine ulaştı.


Şahin’in cesedi, Köyceğiz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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