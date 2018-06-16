Serkan Kaya tatilcileri coşturdu

Önceki gece Türkbükü’nde bulunan Bodrum Sahne İstanbul’da arabesk müziğin sevilen seslerinden Serkan Kaya sahne aldı. Söylediği şarkılara eşlik eden hayranları Serkan Kaya’yı fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı. Serkan Kaya ‘Hatıran Yeter’, ‘Zor bela’, ‘Gönül Bahçem’, gibi şarkılarını hayranlarının isteği üzerine tekrar tekrar söyledi. Kaya izlemeye gelenlerin bayramını da kutlayarak, “Öncelikle Herkesin Bayramı kutlu olsun, ramazandan dolayı bir ay boyunca sahne alamadık, sizleri çok özledim ama bazen de üç dört sene tatil yapak geliyor içimden. Ancak biz bu meslekten kopamayız, sizlerden kopamayız inşallah bir ömür boyu birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kaya bir an olsun yerinde duramadı. Zaman zaman hareketli parçalarda söyleyen ünlü sanatçı hayranlarına duygusal anlarda yaşattı.