Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 20:04

Serkan Kaya tatilcileri coşturdu

Muğla’nın Bodrum’da sahne alan şarkıcı Serkan Kaya tatilcileri coşturdu.

Serkan Kaya tatilcileri coşturdu

16 Haziran 2018 20:04


Önceki gece Türkbükü’nde bulunan Bodrum Sahne İstanbul’da arabesk müziğin sevilen seslerinden Serkan Kaya sahne aldı. Söylediği şarkılara eşlik eden hayranları Serkan Kaya’yı fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı. Serkan Kaya ‘Hatıran Yeter’, ‘Zor bela’, ‘Gönül Bahçem’, gibi şarkılarını hayranlarının isteği üzerine tekrar tekrar söyledi. Kaya izlemeye gelenlerin bayramını da kutlayarak, “Öncelikle Herkesin Bayramı kutlu olsun, ramazandan dolayı bir ay boyunca sahne alamadık, sizleri çok özledim ama bazen de üç dört sene tatil yapak geliyor içimden. Ancak biz bu meslekten kopamayız, sizlerden kopamayız inşallah bir ömür boyu birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kaya bir an olsun yerinde duramadı. Zaman zaman hareketli parçalarda söyleyen ünlü sanatçı hayranlarına duygusal anlarda yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç